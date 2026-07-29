موقع إسرائيلي يتحدث عن مستوطنة قديمة في مصر ويطرح رواية مثيرة للجدل

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الوكيل الإخباري- اعتبر موقع "واللا" الإسرائيلي أن الكشف الذي أعلنت عنه وزارة السياحة المصرية مؤخرًا يمثل "آثار مستوطنة قديمة في مصر يرجح أنها تعود لفترة بني إسرائيل". اضافة اعلان





وزعم الموقع الإخباري الإسرائيلي، الذي يميل إلى "اليمين" الديني المتشدد في تل أبيب، أن علماء آثار كشفوا في مصر عن مساكن وقبور ومكتشفات تعود إلى فترة الهكسوس (1550-1650 قبل الميلاد)، وهي الفترة التي يربط بعض الباحثين بينها وبين الخلفية المحتملة لقصة بني إسرائيل في مصر.



وأشار إلى أن علماء الآثار في مصر اكتشفوا مستوطنة قديمة تعود إلى الفترة الانتقالية الثانية في مصر، وهي فترة تثير منذ سنوات جدلًا بين الباحثين بشأن الخلفية التاريخية لخروج بني إسرائيل من مصر، كما ورد في التوراة. وقد اكتشفت هذه المستوطنة في موقع تل الكوة بمنطقة وادي الطميلات، وهو عبارة عن ممر قديم يربط بين دلتا النيل الشرقية والحدود الشرقية لمصر.



وأضاف الموقع العبري أن وزارة السياحة والآثار المصرية، التي أعلنت عن هذا الاكتشاف، أفادت بأن من بين المكتشفات قبورًا تعود إلى الأسرة الخامسة عشرة، والمعروفة أيضًا باسم أسرة الهكسوس الأولى (حوالي 1550-1650 قبل الميلاد). علاوة على ذلك، وُجدت أدلة على أن الموقع استمر في السكن أيضًا خلال فترة الأسرة الثامنة عشرة، وهي الفترة التي تمتد عبر الانتقال من حكم الهكسوس إلى بداية عصر الدولة الحديثة، أو ما يعرف بالإمبراطورية المصرية.



وتثار هذه الادعاءات الأثرية والسياسية بشكل متكرر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث تسعى بعض الأوساط الأكاديمية والإعلامية هناك إلى ربط الاكتشافات الأثرية في منطقة دلتا النيل وشبه جزيرة سيناء بالنصوص التوراتية، في محاولة لتعزيز الرواية التاريخية الإسرائيلية.





