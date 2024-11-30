 
السبت 2024-11-30 04:52 م
 

موقع: اعتراف بوريس جونسون بتنظيم حرب بالوكالة ضد روسيا أمر مخز

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بوريس جونسون
السبت، 30-11-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري- أعرب موقع Strategic Culture، عن اعتقاده بأن اعتراف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بتنظيم حرب بالوكالة ضد روسيا كان أمرا مخزيا للغاية.

وقال الموقع: "لكن هذا التصرف، لم يجعل جونسون يتردد ويفكر أو يشعر بالخجل. لقد دعا جونسون الأوروبيين إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. ويلفت النظر أن صراحته الفظة لم تتسبب بأي غضب وامتعاض أو إدانة".

وأضافت المقالة: "لقد أكد الأحمق جونسون بشكل أساسي ما كانت روسيا تحذر منه باعتباره جوهر الصراع في أوكرانيا - حرب تقودها الولايات المتحدة باستخدام الأوكرانيين كوقود للمدافع".

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وأشارت المقالة إلى أنه "يتم استغلال أوروبا في هذه الحالة، كألعوبة بيد النخب الأمريكية والأوروبية" في مواجهة مع روسيا يمكن أن تؤدي إلى كارثة نووية شاملة".


وكان بوريس جونسون، قد قال في مقابلة حصرية مع صحيفة التلغراف، إن مسؤولية حراسة أي خط محتمل لوقف إطلاق النار في المستقبل في أوكرانيا يجب أن تقع على عاتق مجموعة متعددة الجنسيات من قوات حفظ السلام الأوروبية.


واعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بأن الغرب متورط في صراع بالوكالة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه يقاتلها بيد أوكرانية واحدة ويقيد الأخرى.


وأضاف جونسون: "نحن نخوض حربا بأيدي الآخرين، لكننا لا نعطي الذين نخوضها بأيديهم الفرصة للقيام بعملهم، لقد سمحنا لهم منذ سنوات بالقتال بيد واحدة، بينما اليد الأخرى مقيدة إلى خلف ظهورهم، وهذا أمر مجحف".

 

RT

 
gnews

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