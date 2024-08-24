موقع عبري: صواريخ حزب الله قادرة على الوصول لكل زاوية بإسرائيل

وقال الموقع، إن لدى صواريخ حزب الله الدقيقة أنظمة لتصحيح المسار ورؤوس حربية كبيرة وقدرة تدميرية هائلة.
وأضاف أنه بإمكان الصاروخ الباليستي التكتيكي "فاتح 110" الذي يملكه حزب الله التحليق من ميناء بيروت إلى ميناء إيلات.
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