موقع عبري: صواريخ حزب الله قادرة على الوصول لكل زاوية بإسرائيل

الوكيل الإخباري- ذكر موقع كالكاليست الإسرائيلي أن صواريخ حزب الله الدقيقة قادرة على الوصول لكل زاوية في إسرائيل.

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وقال الموقع، إن لدى صواريخ حزب الله الدقيقة أنظمة لتصحيح المسار ورؤوس حربية كبيرة وقدرة تدميرية هائلة.