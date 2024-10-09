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موقع والا: الاعتراضات الجوية منعت استهداف منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز

الدفاعات الإسرائيلية
الدفاعات الإسرائيلية
الأربعاء، 09-10-2024 09:29 ص

الوكيل الإخباري - قال موقع "والا" الإسرائيلي إن الاعتراضات الجوية في شمال إسرائيل منعت محاولة لاستهداف منصة استخراج الغاز في حقل ليفياثان الإسرائيلي.

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يأتي ذلك بُعيد خبر أوردته وسائل إعلام إسرائيلية يفيد باعتراض صاروخين بواسطة نظام مقلاع داود في أجواء مدينة قيساريا جنوبي مدينة حيفا أطلقا من لبنان.

 
gnews

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