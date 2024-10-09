موقع والا: الاعتراضات الجوية منعت استهداف منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز

يأتي ذلك بُعيد خبر أوردته وسائل إعلام إسرائيلية يفيد باعتراض صاروخين بواسطة نظام مقلاع داود في أجواء مدينة قيساريا جنوبي مدينة حيفا أطلقا من لبنان.
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