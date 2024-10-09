موقع والا: الاعتراضات الجوية منعت استهداف منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز

الوكيل الإخباري - قال موقع "والا" الإسرائيلي إن الاعتراضات الجوية في شمال إسرائيل منعت محاولة لاستهداف منصة استخراج الغاز في حقل ليفياثان الإسرائيلي.

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