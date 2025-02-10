موقع والا: السلطة أبلغت إدارة ترامب بوقف مخصصات الأسرى

الوكيل الإخباري- قال موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول فلسطيني بالسلطة حول قرار عباس إلغاء مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى ان السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب مسبقا بهذه الخطوة.

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وأضاف ان الخطوة كانت جاهزة في نهاية ولاية بايدن، لكن السلطة قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة.



وبين ان إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية أبلغتا إسرائيل قبل عدة أشهر بالتغيير المخطط له.