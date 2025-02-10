 
الثلاثاء 2025-02-11 12:32 ص
 

موقع والا: السلطة أبلغت إدارة ترامب بوقف مخصصات الأسرى

ترامب
ترامب
الإثنين، 10-02-2025 11:01 م

الوكيل الإخباري-   قال موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول فلسطيني بالسلطة حول قرار عباس إلغاء مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى ان السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب مسبقا بهذه الخطوة.

اضافة اعلان


وأضاف ان الخطوة كانت جاهزة في نهاية ولاية بايدن، لكن السلطة قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة.


وبين ان إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية أبلغتا إسرائيل قبل عدة أشهر بالتغيير المخطط له.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية

طب وصحة تناولها على الريق.. 7 مشروبات لتطهير الكلى

ترامب

عربي ودولي الرئيس السوري ينتقد قرار ترامب بشأن غزة

الأمن العام

أخبار محلية 9 اصابات بحادث تدهور لإحدى مركبات الأمن العام في البتراء

حماس

فلسطين يديعوت أحرونوت: يمكن حل الأزمة مع حماس قبل السبت

جلالة الملك عبدالله الثاني في مدينة بوسطن

أخبار محلية الملك يجتمع في بوسطن برؤساء شركات ومؤسسات تعليم عال بولاية ماساتشوستس

ترامب

عربي ودولي موقع والا: السلطة أبلغت إدارة ترامب بوقف مخصصات الأسرى

حماس

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: حماس تريد أن تتصرف إسرائيل بشكل مختلف



 




الأكثر مشاهدة