موقع والا: السلطة أبلغت إدارة ترامب بوقف مخصصات الأسرى

وأضاف ان الخطوة كانت جاهزة في نهاية ولاية بايدن، لكن السلطة قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة.
وبين ان إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية أبلغتا إسرائيل قبل عدة أشهر بالتغيير المخطط له.
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