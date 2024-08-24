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ميدل إيست آي: خطاب هاريس يقضي على آمال إنهاء المجازر بغزة

كامالا هاريس
كامالا هاريس
السبت، 24-08-2024 04:31 م
الوكيل الإخباري-   قال موقع "ميدل إيست آي" إن خطاب كامالا هاريس في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي يقضى على أي أمل لدى الناخبين بتغييرها موقف القيادة الأميركية تجاه "الإبادة" الجارية في غزة، ووقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.اضافة اعلان


إذ قالت هاريس "سأظل دائما أدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأضمن دائما أن تكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسها".
gnews

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