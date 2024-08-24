ميدل إيست آي: خطاب هاريس يقضي على آمال إنهاء المجازر بغزة

إذ قالت هاريس "سأظل دائما أدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأضمن دائما أن تكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسها".
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