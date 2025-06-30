الوكيل الإخباري- أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا، رئيس الجمعية العسكرية التاريخية الروسية أن المصير التاريخي لروسيا وأوكرانيا واحد وهما يشكلان أمة واحدة.



وأضاف ميدينسكي في حوار مع وكالة "تاس" أنه لهذا السبب لا تقوم الجمعية العسكرية التاريخية الروسية بإنتاج محتوى منفصل للأطفال الأوكرانيين.

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وقال ميدينسكي ردا على سؤال حول إمكانية تمكين التلاميذ في أوكرانيا من التعرف على وجهة نظر مختلفة عبر الفضاء المعلوماتي: "عندما ننتج محتوى تاريخيا، لا نفرق بين الأطفال الأوكرانيين والروس، ولا نصنع منتجا خاصا "موجها لأوكرانيا".



وتابع: "نحن نحترم - بل ونعرف ونحب - تاريخ الشعب الموهوب والمحب للعمل الذي يسكن أراضي الروس القديمة على ضفتي نهر دنيبر ومنطقة نوفوروسيا وشبه جزيرة القرم. نحن شعب واحد، ووطننا التاريخي واحد".



وأعرب ميدينسكي عن أمله في أن تتاح قريبا للتلاميذ والبالغين الأوكرانيين إمكانية الوصول الحر للإنترنت الروسي.