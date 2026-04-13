ميرتس: يجب ألا يكون هناك ضم للضفة الغربية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
فريدريش ميرتس
 
الإثنين، 13-04-2026 11:16 م

الوكيل الإخباري-   حضّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء القتال في لبنان والانخراط في محادثات سلام مع الحكومة اللبنانية، وفق ما أفاد متحدّث باسمه.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميرتس أعرب في اتّصال هاتفي مع نتنياهو أيضا عن "قلق بالغ" حيال التطوّرات في الأراضي الفلسطينية وشدّد على "وجوب ألا يكون هناك ضم فعلي ولو جزئي للضفة الغربية".

 
 


الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة: لا حل عسكريا للصراع في الشرق الأوسط

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

براميل نفط

أسواق ومال النفط يقفز 4% مع بدء الحصار البحري الأميركي على إيران

السفارة الأميركية

أخبار محلية السفارة الأميركية في عمّان تعلن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

عربي ودولي ميرتس: يجب ألا يكون هناك ضم للضفة الغربية

حوارية حول الإعلام والأمن في وقت الحروب بنقابة الصحفيين بالزرقاء

أخبار محلية حوارية حول الإعلام والأمن في وقت الحروب بنقابة الصحفيين بالزرقاء

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية نقيب الأطباء: 23 ألف طالب طب على مقاعد الدراسة بالأردن و20 ألفا يدرسون بالخارج



 






