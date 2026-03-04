ميرسك تعلق حجز شحن البضائع إلى الخليج

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميرسك الدنماركية، وهي من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، تعليق حركة الحجز في الخليج "حتى إشعار آخر" بعد عملية تقييم للوضع في اليوم الخامس للحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان، "قمنا بتعليق قبول حجز الشحن من والى الامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان (كل الموانئ باستثناء صلالة)، والعراق، والكويت، وقطر، والبحرين، والسعودية (الدمام والجبيل فقط)، حتى إشعار آخر. هذا إشعار فوري. سيتم استثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الأساسية الأخرى".