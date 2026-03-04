ميرسك تعلق حجز شحن البضائع إلى الخليج

وقالت الشركة في بيان، "قمنا بتعليق قبول حجز الشحن من والى الامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان (كل الموانئ باستثناء صلالة)، والعراق، والكويت، وقطر، والبحرين، والسعودية (الدمام والجبيل فقط)، حتى إشعار آخر. هذا إشعار فوري. سيتم استثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الأساسية الأخرى".
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء لا يشمل لبنان والأردن.
