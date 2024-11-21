 
الخميس 2024-11-21 09:03 ص
 

ميركل تكشف في مذكراتها أهم خصلة عرفتها في بوتين

لقاء سابق بين بوتين وميركل
لقاء سابق بين بوتين وميركل
الخميس، 21-11-2024 08:29 ص

الوكيل الإخباري- كشفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن إحدى خصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي حرصه على أن يتعامل معه الطرف الآخر باحترام وجدية.

ونقلت صحيفة Zeit الأسبوعية مقتطفات من مذكرات ميركل التي حملت عنوان "الحرية: ذكريات 1954-2021"، والتي من المرتقب نشرها في 26 نوفمبر: "لقد أثار الرئيس بوتين إعجاب المستشارة الألمانية السابقة ميركل باعتباره شخصا يحرص على أن يعامل باحترام".

وتقول ميركل: "لقد نظرت إلى بوتين كشخص يرفض أن يعامل بعدم الاحترام".

اضافة اعلان


وفسرت المستشارة السابقة موقف بوتين هذا بأن "روسيا لم تختفِ أبدا من خارطة العالم".


كما افترضت ميركل أيضا أن توقيت بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تم "كي يتزامن مع موعد رحيلها عن منصب المستشارة".


وهنا، تكتب ميركل ما دار بينها وبين بوتين بهذا الخصوص وتنسب إليه قوله: "لن تكوني دائما في موقع المستشارة.. بعد مغادرتك سينضم الأوكرانيون إلى حلف "الناتو".. وأنا أريد منع ذلك".


الجدير بالذكر أن الرئيس بوتين أعرب في تصريحات سابقة عن أسفه لأن موسكو "لم تشرع بالإجراءات النشطة في أوكرانيا في وقت سابق".


كما أشار إلى اتفاقات مينسك واعتراف ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأنهما لا ينويان تنفيذ هذه الاتفاقات، وإنما كانا بصدد كسب الوقت لتسليح نظام كييف.

"الحرية: ذكريات 1954-2021" سيُطرح للبيع في 26 نوفمبر في أكثر من 30 دولة.

 

ويروي الكتاب تجارب ميركل خلال حياتها الشخصية ومسيرتها السياسية الممتدة لعقود، بما في ذلك تعاملها مع شخصيات عالمية بارزة مثل فلاديمير بوتين.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي ضبط لحوم حمير قبل اجتياحها أسواق دولة عربية - صور

سفينة شحن أصيبت في خليج عدن بصواريخ أطلقها الحوثيون في مارس/آذار الماضي

عربي ودولي أنقرة تندد باستهداف الحوثيين سفينة تركية بالبحر الأحمر

طوكيو - أرشيفية

أسواق ومال اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد

موسكو - أرشيفية

عربي ودولي تفاصيل "اليد المميتة" الروسية .. 400 صاروخ نووي تطلق بلحظات

لقاء سابق بين بوتين وميركل

عربي ودولي ميركل تكشف في مذكراتها أهم خصلة عرفتها في بوتين

الشهيد الفلسطيني جهاد رأفت قاطوني - متداولة

فلسطين استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

تعبيرية

أسواق ومال الثيران تستيقظ.. البيتكوين يتخطى حاجز الـ97 ألف دولار للمرة الأولى

قصف على جنوب لبنان

عربي ودولي تسريبات مسودة اتفاق لبنان .. مهلة 60 يوم للانسحاب الإسرائيلي



 


الأكثر مشاهدة