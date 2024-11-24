ميركل: سيتعين على أوكرانيا والغرب التحاور مع روسيا

الوكيل الإخباري- أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن أنه سيتعين على أوكرانيا والدول الغربية إجراء حوار مع روسيا في وقت ما.



وقالت ميركل في تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية إن الحفاظ على استقلال أوكرانيا هو "مهمتنا"، مضيفة أنها تؤيد "ما تفعله الحكومة الحالية والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".



وتابعت: "ولكنني على قناعة بأننا في لحظة ما سنحتاج إلى الحوار، وعلى المسؤولين عن ذلك أن يحددوا تلك اللحظة".

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وأكدت أنه "لن يكون هناك حل عسكري بحت".



وأعربت ميركل عن أملها في ألا يكون العالم على أعتاب نزاع كبير.



يذكر أن أنغيلا ميركل كانت المستشارة الألمانية خلال الفترة بين 2005 و2021، وبصفتها هذه كانت تشارك في المفاوضات الرباعية حول التسوية في أوكرانيا بصيغة "رباعي النورماندي" الذي كان يضم أيضا روسيا وأوكرانيا وفرنسا.

RT