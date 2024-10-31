 
الخميس 2024-10-31 04:03 م
 

ميقاتي: الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء مدن من سكانها جريمة حرب

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي
الخميس، 31-10-2024 03:20 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "أن التهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا".اضافة اعلان


وأشار في تصريح إلى أنه أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والإنسانية".

وقال ميقاتي: "لقد تبلغنا من الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين بالأمس أنه سيسعى في إسرائيل للتوصل إلى حل يوقف إطلاق النار تمهيدا للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701، ونحن في انتظار أن نتبلغ منه نتائج اتصالاته، علما أن التصعيد الإسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الإسرائيلية لا تبعث على التفاؤل، على الأقل في الفترة القصيرة المقبلة".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد عقد سلسلة لقاءات دبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم الخميس.

وفي هذا السياق، استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون وعرض معها الأوضاع والمستجدات الراهنة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

يعرب القضاة

أخبار محلية وزير الصناعة يفتتح المبنى الجديد لغرفة تجارة الشونة الجنوبية

وزير العدل ونقيب المحامين

أخبار محلية 79 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

لي

عربي ودولي الصين تؤكد أن الحروب والعقوبات لن تساعد في حل الصراعات

من الفاشر في دارفور

عربي ودولي موجة نزوح جديدة إثر معارك بالفاشر شمال دارفور بالسودان

وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو

عربي ودولي وزير خارجية فرنسا "مصدوم" من الدعوات لإعادة استيطان غزة

فاتورة كهرباء

أخبار محلية تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

ؤرا

فلسطين وصول سفينة إماراتية تحمل 5000 طن مساعدات إنسانية الى قطاع غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنويه من وزارة التربية بشأن دوام المدارس الخاصة



 


الأكثر مشاهدة