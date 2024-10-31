ميقاتي: الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء مدن من سكانها جريمة حرب

وأشار في تصريح إلى أنه أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والإنسانية".
وقال ميقاتي: "لقد تبلغنا من الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين بالأمس أنه سيسعى في إسرائيل للتوصل إلى حل يوقف إطلاق النار تمهيدا للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701، ونحن في انتظار أن نتبلغ منه نتائج اتصالاته، علما أن التصعيد الإسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الإسرائيلية لا تبعث على التفاؤل، على الأقل في الفترة القصيرة المقبلة".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد عقد سلسلة لقاءات دبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم الخميس.
وفي هذا السياق، استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون وعرض معها الأوضاع والمستجدات الراهنة.
سكاي نيوز
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