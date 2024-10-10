ميقاتي: الاتصالات الدبلوماسية تكثفت قبيل اجتماع مجلس الأمن لبحث وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري - كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية، قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف إطلاق النار في لبنان.



وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الّتي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة، لكي يُصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية".

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