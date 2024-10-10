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ميقاتي: الاتصالات الدبلوماسية تكثفت قبيل اجتماع مجلس الأمن لبحث وقف إطلاق النار

ميقاتي
ميقاتي
الخميس، 10-10-2024 01:01 م

الوكيل الإخباري - كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية، قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف إطلاق النار في لبنان.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الّتي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة، لكي يُصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية".

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وأوضح ميقاتي: "لقد عبرنا مجددا خلال  الاتصالات الديبلوماسية عن استعدادنا لتطبيق القرار  1701 شرط التزام إسرائيل بكل مندرجاته. كما شددنا على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الإسعاف والإغاثة، وهذا أمر يخالف كل القوانين والشرائع الدولية".

وشدد على أن "العنف والتدمير لن يوصل إلى حل ويجب إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المدمّر، لأننا نخشى إذا ما تطورت الأمور أن تتوسع رقعة المواجهات لتطال المنطقة بأسرها".

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