ميقاتي: العدوان الإسرائيلي على النبطية انتهاك إضافي للسيادة اللبنانية

الوكيل الإخباري- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ان العدوان الإسرائيلي على النبطية يشكل انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا لترتيب وقف إطلاق النار.

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