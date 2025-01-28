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ميقاتي: العدوان الإسرائيلي على النبطية انتهاك إضافي للسيادة اللبنانية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
الثلاثاء، 28-01-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ان العدوان الإسرائيلي على النبطية يشكل انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا لترتيب وقف إطلاق النار.

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واضاف "تواصلت مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وطالبت بموقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها".

 
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