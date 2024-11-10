ميقاتي: الفرصة متاحة لنعيد الجميع إلى كنف الدولة

الوكيل الاخباري- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال للبنانية نجيب ميقاتي "نأمل التوصل لوقف إطلاق نار وتنفيذ القرارات الدولية وتعزيز الجيش بالجنوب ولا يكون هناك إلا سلاح الشرعية".

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