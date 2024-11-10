ميقاتي: الفرصة متاحة لنعيد الجميع إلى كنف الدولة

وأضاف ان الفرصة متاحة لنعيد الجميع إلى كنف الدولة وأن تكون هي صاحبة القرار الأول والأخير في كل الأمور.
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