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ميقاتي: قررنا مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
الجمعة، 11-10-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-  قرر  رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار.

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وقال " ملتزمون بالقرار الأممي 1701 وعلى المجتمع الدولي إلزام العدو الإسرائيلي به ومتمسكون بحقنا في أرضنا وسيادتنا".


وأضاف حزب الله شريك في الحكومة وهو موافق على تطبيق القرار الأممي 1701 مبينا انه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بشأن جهود وقف إطلاق النار.

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