ميقاتي: قررنا مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار

وقال " ملتزمون بالقرار الأممي 1701 وعلى المجتمع الدولي إلزام العدو الإسرائيلي به ومتمسكون بحقنا في أرضنا وسيادتنا".
وأضاف حزب الله شريك في الحكومة وهو موافق على تطبيق القرار الأممي 1701 مبينا انه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بشأن جهود وقف إطلاق النار.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تطالب إسرائيل بالكف عن استهداف قوات اليونيفيل
-
إيرلندا تدين بشدة استهداف إسرائيل لمواقع الأمم المتحدة في لبنان
-
صفارات الإنذار تدوي في عكا وخليج حيفا إثر رشقة صاروخية من لبنان
-
اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل في الناقورة
-
قتيل إسرائيلي ومصابون في الشمال بعد إطلاق صاروخ من لبنان
-
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان
-
ارتفاع عدد الشهداء في الغارتين الإسرائيليتين على بيروت إلى 22
-
نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت