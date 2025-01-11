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ميقاتي: لبنان وسوريا سيعززان تأمين الحدود

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
السبت، 11-01-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن لبنان وسوريا سيتعاونان في تأمين الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

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 وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اجتمعا السبت، في قصر الشعب في دمشق.

 
gnews

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