ميقاتي: لبنان وسوريا سيعززان تأمين الحدود

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اجتمعا السبت، في قصر الشعب في دمشق.
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