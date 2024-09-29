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ميقاتي: لن نقبل باستباحة الطرقات والجيش مستعد لتطبيق الـ 1701

الجيش اللبناني ينتشر في شوارع لبنان
الجيش اللبناني ينتشر في شوارع لبنان
الأحد، 29-09-2024 03:43 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، أن أعداد النازحين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق عدة من لبنان قد تصل إلى مليون شخص.

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وقال ميقاتي بأن "الجيش اللبناني مستعد لتطبيق القرار 1701"، مشدداً على أنه "لا خيار لدينا سوى الدبلوماسية". كما قال إن "الجيش يعمل على تعزيز الأمن"، وشدد قائلاً: "لن نقبل استباحة الطرقات وتهديد الأمن".


وأخيراً أكد رئيس الوزراء اللبناني على ضرورة استمرار عمل مطار بيروت الدولي، والذي هو المطار المدني الوحيد في لبنان.

يذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، المتخذ بالإجماع في 11 آب / أغسطس 2006. حيث كان الهدف من القرار هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي. إذ وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 آب / أغسطس 2006. وفي ذات اليوم صرَّح قائد حزب الله حسن نصر الله أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار.

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