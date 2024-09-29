ميقاتي: لن نقبل باستباحة الطرقات والجيش مستعد لتطبيق الـ 1701

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، أن أعداد النازحين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق عدة من لبنان قد تصل إلى مليون شخص.

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وقال ميقاتي بأن "الجيش اللبناني مستعد لتطبيق القرار 1701"، مشدداً على أنه "لا خيار لدينا سوى الدبلوماسية". كما قال إن "الجيش يعمل على تعزيز الأمن"، وشدد قائلاً: "لن نقبل استباحة الطرقات وتهديد الأمن".