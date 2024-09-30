ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

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وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة في العاصمة بيروت "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع إسرائيل، ومستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني".



وأضاف انه أكد خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بالتوافق مع الجميع.



وقال ميقاتي إن بري أكد أنه فور وقف إطلاق النار سيدعو إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.