ميقاتي: نأمل وقف إطلاق النار في الساعات المقبلة

وأضاف ميقاتي أن شروطهم هي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك، مؤكدا أنهم على استعداد لذلك.
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