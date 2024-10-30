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ميقاتي: نأمل وقف إطلاق النار في الساعات المقبلة

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
الأربعاء، 30-10-2024 11:51 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن المبعوث الأميركي أبلغه أنه متوجه إلى إسرائيل وأنه يأمل وقف إطلاق النار في الساعات المقبلة.اضافة اعلان


وأضاف ميقاتي أن شروطهم هي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك، مؤكدا أنهم على استعداد لذلك.
 
gnews

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