ميقاتي يتوجّه إلى نيويورك لمحاولة وقف الحرب الإسرائيلية

وكان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الموجود في نيويورك، تابع سلسلة لقاءاته، فالتقى نظيره العراقي فؤاد حسين الذي عبّر عن “تضامن العراق مع لبنان وكل ما يمس كيانه وسيادته واستقلاله”، وأكد “استعداده لتقديم كل الدعم للبنان حكومة وشعباً”. كما شجب “الهجوم على العاصمة بيروت .
وأكد “الحاجة إلى الدفاع عن لبنان ودعمه في هذا الصراع لأن ترك لبنان لوحده يعني وصول المواجهة إلى دول أخرى”.
ودعا أيضاً “إلى قمة عربية- إسلامية لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني”، مشدداً على “أن المنطقة كلها ستكون تحت النار ، وهناك حاجة ماسة للعمل سويا، والخروج بموقف عربي موحد”.
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