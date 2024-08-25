ميقاتي يدعو إلى اجتماع طارئ عقب الهجوم الإسرائيلي جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأحد، لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع يعقد في دارته في بيروت في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية في جنوب لبنان.

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