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ميقاتي يدعو إلى اجتماع طارئ عقب الهجوم الإسرائيلي جنوب لبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
الأحد، 25-08-2024 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأحد، لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع يعقد في دارته في بيروت في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية في جنوب لبنان.

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وأشار ميقاتي إلى أن الدعوة موجهة أيضا لكل من تسمح ظروفه من الوزراء بالحضور في سبيل المزيد من التشاور.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن هجوما استباقيا، بهدف إزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو إسرائيل.

gnews

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