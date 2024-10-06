ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على لبنان

وقال ميقاتي في بيان "نطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بإنهاء العدوان على لبنان ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي رقم 1701 فورا".
وأعرب عن تأييده النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية من أجل وقف إطلاق النار، موجها الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "دعمه لبنان".
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