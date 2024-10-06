ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على لبنان

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأحد إلى "الضغط على إسرائيل" من أجل وقف إطلاق النار بعد ليلة من الغارات العنيفة هزت الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال ميقاتي في بيان "نطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بإنهاء العدوان على لبنان ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي رقم 1701 فورا".