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ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على لبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
الأحد، 06-10-2024 02:04 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأحد إلى "الضغط على إسرائيل" من أجل وقف إطلاق النار بعد ليلة من الغارات العنيفة هزت الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال ميقاتي في بيان "نطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بإنهاء العدوان على لبنان ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي رقم 1701 فورا".


وأعرب عن تأييده النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية من أجل وقف إطلاق النار، موجها الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "دعمه لبنان".

 
gnews

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