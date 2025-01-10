ميقاتي يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس اللبناني الجديد

وأضاف ميقاتي خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس جوزيف عون، من القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الجمعة، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون متناغمة مع ما طرحه عون في خطابه أمام البرلمان أمس.
وأشار إلى أنه اطلع الرئيس عون على الأوضاع في جنوب لبنان وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل ووقفه خروقاته للبنان، لافتا إلى أن الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها.
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