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ميقاتي يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس اللبناني الجديد

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نجيب ميقاتي
الجمعة، 10-01-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه ناقش مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس جوزيف طلب منه تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

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وأضاف ميقاتي خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس جوزيف عون، من القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الجمعة، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون متناغمة مع ما طرحه عون في خطابه أمام البرلمان أمس.


وأشار إلى أنه اطلع الرئيس عون على الأوضاع في جنوب لبنان وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل ووقفه خروقاته للبنان، لافتا إلى أن الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها.

 

بترا

 
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