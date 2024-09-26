 
الخميس 2024-09-26 02:19 م
 
 

ميقاتي ينفي التوقيع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

ميقاتي
نجيب ميقاتي
الخميس، 26-09-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري- نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ما تم تداوله حول توقيعه على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال المكتب في بيان: "يتم التداول بخبر مفاده أن دولة الرئيس وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين".

وشدد على أن "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونذّكر بما كان أعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال دولة الرئيس بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. فاقتضى التوضيح".

اضافة اعلان

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

بترا

اقتصاد محلي العقبة تستقبل طائرة تقل 176 سائحا فرنسيا

من المصدر

اقتصاد محلي 21 ألف كفالة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات خلال عام

تعبيرية

خاص بالوكيل الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري

ة

أخبار الشركات شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن

البرهان

عربي ودولي الجيش السوداني يشن هجوما عنيفا على الدعم السريع وسط الخرطوم

تطبيق سند

أخبار محلية هل تعتمد الهيئة المستقلة تطبيق سند في الإنتخابات المقبلة ؟

تعبيرية

المرأة والجمال كيف يمكن تفتيح وشد البشرة في المنزل؟

صورة من القصف الإسرائيلي على لبنان

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان



 


الأكثر مشاهدة