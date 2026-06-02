"ميلانشون" يدعو لنشر حاملة طائرات فرنسية لردع "إسرائيل" ووقف الحرب على لبنان

12:58 ص

الوكيل الإخباري- هاجم زعيم اليسار الفرنسي "جان لوك ميلانشون" إسرائيل، واصفاً جنودها بـ"الهمج الإباديين". اضافة اعلان





وقال ميلانشون في منشور على منصة "إكس"،: إسرائيل تغزو وتضمّ كامل جنوب لبنان. لقد رفع نتنياهو علمه على قلعة "الشقيف". هذا الاسم الفرنسي يجب أن يذكّرنا بأننا مرتبطون بلبنان بألف عام من التاريخ. ونحن مدينون له بالدعم والمودّة والتضامن في مواجهة الهمج الإباديين".





