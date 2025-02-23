ميلوني تشيد بترامب: قوي وفعال وأراهن عليه

وقالت ميلوني في كلمة عبر الفيديو ألقتها في مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي يعقد في ضواحي واشنطن، إن "المعركة السياسية من أجل قيمنا المحافظة لا تخاض في الولايات المتحدة فقط - إنها معركة من أجل العالم الغربي بأكمله. ما زلت أؤمن بالعالم الغربي ليس فقط كحدود جغرافية ولكن أيضا كحضارة".
وأضافت ميلوني: "يأمل خصومنا أن ينأى ترامب بنفسه عنا نحن الأوروبيين. أنا أعرفه - إنه قوي وفعال، وأراهن أننا سنثبت لهم خطأهم. قد يرى البعض أوروبا بعيدة ومنعزلة وضائعة، لكنني أقول لكم - هذا ليس هو الحال".
وتطرقت ميلوني أيضا إلى موضوع خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية "أنا فخورة بكوني أوروبية. "وإذا كان أولئك الذين غضبوا من تصريحات نائب الرئيس فانس في ميونيخ قد أظهروا نفس الفخر عندما فقد الاتحاد الأوروبي استقلاليته الاستراتيجية، من خلال ربط نفسه بالأنظمة الاستبدادية وبسبب الهجرة الجماعية، لكنا نعيش الآن في أوروبا أقوى".
كما أشارت ميلوني إلى التزام أوروبا والولايات المتحدة إلى جانب كييف، قائلة: "لقد فعلنا ذلك معا على مدى السنوات الثلاث الماضية في أوكرانيا، ويجب علينا اليوم أن نستمر في العمل معا من أجل سلام عادل ودائم".
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