ميلوني تعتزم زيارة لبنان وتطالب بحماية قوات "اليونيفيل" من إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني نيتها زيارة لبنان، مشيرة إلى أن موقف إسرائيل من قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان "غير مقبول".



وأعربت ميلوني أمام مجلس النواب الإيطالي اليوم الثلاثاء عن هذه الرغبة في معرض ردها على سؤال بهذا الصدد طُرح عليها أمام المجلس.

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وقالت ميلوني: "الهجوم الإسرائيلي على "اليونيفيل" غير مقبول. نطالب بسلامة الجنود"، وأضافت: "سأذهب إلى لبنان".



وكانت مصادر حكومية قد أشارت إلى أن زيارة محتملة إلى الشرق الأوسط من جانب ميلوني من شأنها أن تشكل دليلا على التزام إيطاليا بحل الأزمة التي تلقي بظلالها على المنطقة بأكملها.



وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد زارت لبنان في نهاية مارس الماضي.

RT