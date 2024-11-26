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نائبة أمريكية: تزويد بايدن أوكرانيا بأسلحة نووية فكرة مجنونة

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أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 01:29 م

الوكيل الإخباري- اعتبرت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين أن تزويد الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أوكرانيا بأسلحة نووية، فكرة مجنونة وغير دستورية وقد تندرج في خانة الخيانة.

وكتبت تايلور غرين في صفحتها على منصة "إكس": "هذا جنون وغير دستوري تماما، وربما ضرب من الخيانة".

وتساءلت عما إذا كان بايدن يريد بمثل هذه الصورة إشعال حرب نووية لتعطيل نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

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RT

 
gnews

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