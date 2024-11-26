نائبة أمريكية: تزويد بايدن أوكرانيا بأسلحة نووية فكرة مجنونة

وكتبت تايلور غرين في صفحتها على منصة "إكس": "هذا جنون وغير دستوري تماما، وربما ضرب من الخيانة".
وتساءلت عما إذا كان بايدن يريد بمثل هذه الصورة إشعال حرب نووية لتعطيل نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
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