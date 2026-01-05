نائبة رئيس فنزويلا تؤدي اليمين رسميا رئيسة مؤقتة

وأدت رودريجيز، وهي محامية عمالية تبلغ 56 عاما ومعروفة بعلاقاتها الوثيقة بالقطاع الخاص وإخلاصها للحزب الحاكم، اليمين أمام شقيقها خورخي رئيس الجمعية الوطنية.
وأدى اليمين اليوم الاثنين أيضا 283 نائبا انتُخبوا في أيار. ويصنف عدد قليل منهم فقط على أنهم من المعارضة، إذ قاطع معظم أفراد المعارضة الانتخابات، لا سيما المجموعة التي تديرها ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل.
وكانت النائبة الوحيدة التي لم تحضر هي السيدة الأولى سيليا فلوريس التي تحتجزها الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
مادورو: أنا أسير حرب
-
أول رد من الشرع على أنباء استهدافه بحادث أمني - فيديو
-
مصر .. 6 قتلى وعدد من الجرحى في حريق مروع يلتهم مصحة لعلاج الإدمان
-
قاضٍ أمريكي يحدد 17 مارس موعدا لجلسة محاكمة مادورو وزوجته
-
مادورو أمام المحكمة: أنا بريء ولست مذنبا
-
العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء
-
زيلينسكي يعين وزيرة الخارجية الكندية السابقة مستشارة له
-
نتنياهو يحذر إيران من الهجوم على إسرائيل