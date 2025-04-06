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نائب أمريكي يعلن عزمه تقديم اقتراح لعزل ترامب

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أرشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري- أعلن آل غرين العضو بمجلس النواب الأمريكي عن نيته تقديم اقتراح لعزل الرئيس دونالد ترامب خلال الثلاثين يوما القادمة، معتبرا أن ترامب "لا يستحق" المنصب الذي يشغله.

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن غرين معروف في أروقة الكونغرس بتحديه المتكرر لقادة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، حيث سعى مرارا لعزل ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، وذلك قبل وقت طويل من انضمام زملائه الديمقراطيين إلى هذه المطالبة. وقد حاول غرين ذلك ثلاث مرات منذ العام الأول لتولي ترامب مفاتيح البيت الأبيض، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وخلال مشاركته في فعالية احتجاجية تحت شعار "ارفعوا أيديكم" (Hands Off!) في واشنطن أمس السبت، ألقى غرين خطابا ناريا قال فيه: "نحتاج إلى مجلس شيوخ يدينه هذه المرة.. إنه جالوت. يسيطر على الجنرالات في الجيش. يسيطر على وزارة العدل. يسيطر على الحزب الجمهوري. لكن يا أصدقائي، لكل جالوت داود.. أريدك أن تعلم، سيدي الرئيس، أن هذا داود سيقترح عزلك خلال الثلاثين يوما القادمة. أنا قادم من أجلك. سيدي الرئيس، هذا داود قادم".

وأعرب غرين عن قناعته بأن ترامب "لا يستحق المنصب" الذي يشغله.


وخرجت متظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى الشوارع والمباني الفيدرالية أمس السبت تحت شعار "ارفعوا أيديكم!"، احتجاجا على سياسات إدارة ترامب، في أكبر فعالية احتجاجية منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي.


RT

 
gnews

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