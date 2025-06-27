نائب أوكراني: ترامب أكد لزيلينسكي أنه لن يساعد أوكرانيا بعد الآن

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يعلم جيدا أن نظام كييف يستغل أي لقاء معه لإظهار صورة كاذبة حول الدعم الأمريكي المزعوم له لمواصلة العمليات العسكرية. ويعمل ترامب بكل الطرق الممكنة على ألا يمنح رئيس نظام كييف أي مبرر لمثل هذه الاستنتاجات.
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