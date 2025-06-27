نائب أوكراني: ترامب أكد لزيلينسكي أنه لن يساعد أوكرانيا بعد الآن

الوكيل الإخباري- أعلن النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لفلاديمير زيلينسكي خلال محادثة على هامش قمة "الناتو" في لاهاي، أن واشنطن لن تدعم أوكرانيا بعد الآن.

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