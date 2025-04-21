نائب أوكراني يكشف عن إنذار نهائي وجهته واشنطن لزيلينسكي

وتابع: "تجري حاليا محاولات يائسة للالتفاف على الإنذار وعدم قبوله. في بانكوفا (شارع في كييف حيث يقع مكتب زيلينسكي) - تعقد اجتماعات على مدار الساعة".
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