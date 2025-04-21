نائب أوكراني يكشف عن إنذار نهائي وجهته واشنطن لزيلينسكي

الوكيل الإخباري- صرح البرلماني الأوكراني ألكسندر دوبينسكي بأن الولايات المتحدة طالبت فلاديمير زيلينسكي بإلغاء الأحكام العرفية في أوكرانيا بعد إعلان "هدنة دائمة"، وإجراء انتخابات دون مشاركته فيها.

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وقال دوبينسكي المحتجز حاليا بتهمة الخيانة العظمى، في قناته على "تلغرام": "حسب معلوماتي، بعد اجتماع (وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو، (المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف) ويتكوف، و(المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث) كيلوغ مع (رئيس مكتب زيلينسكي أندريه) يرماك، تم تقديم إنذار نهائي لزيلينسكي طلب منه فيه إلغاء الأحكام العرفية والتعبئة العامة بعد إعلان هدنة دائمة. وبعد ذلك - الإعلان عن انتخابات لا يشارك فيها زيلينسكي".