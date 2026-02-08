الأحد 2026-02-08 12:23 م

نائب إيراني يكشف تفاصيل رسالة صادمة من ترامب

الأحد، 08-02-2026 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   كشف النائب الإيراني محمود نبويان ما ورد في رسالة قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعثها إلى طهران قبل انطلاق المفاوضات النووية في العاصمة العمانية مسقط.اضافة اعلان


وذكر نبويان في حديث تلفزيوني تناقلته وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، أن ترامب اقترح تنفيذ هجوم محدود ضد إيران يمكن للأخيرة أن ترد عليه.

وحسب نبويان، فإن ترامب بعث برسالة قبل المفاوضات قال فيها: "دعوني أضرب موقعين داخل إيران، وأنتم تردون".

وتابع نبويان: "لقد قلنا للأمريكيين: إذا ارتكبتم خطأ، فسنقتل ثلاثة أو أربعة آلاف منكم"، وأضاف: "كلفنا وزير خارجيتنا عباس عراقجي بأن يبلغ زملاءه في المنطقة أننا سنضرب كل قاعدة أمريكية".

تجدر الإشارة إلى أن عراقجي أكد في تصريح صحفي أمس السبت أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا تعرضت لهجوم من القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة، مشددًا مع ذلك على أن هذا لا يعد هجومًا على الدول التي تستضيف هذه القواعد.

في المقابل، أرسل المبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "رسالة قوة موجهة إلى إيران" عقب مفاوضات مسقط، وذلك من خلال زيارتهما لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في الخليج، والتي تعتبر رأس حربة محتملة لأي عمل عسكري أمريكي ضد إيران.

