نائب الرئيس الأمريكي ينتقد القيادة البريطانية

الوكيل الإخباري- صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن القيادة البريطانية طالما خيبت آمال البلاد.



وقال فانس لصحيفة "ذا تايمز": "لطالما قصرت القيادة البريطانية في خدمة البلاد".

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وأشار فاني إلى أن المملكة المتحدة شهدت 6 رؤساء وزراء في السنوات الأخيرة.



وتابع: "ذلك يثبت أن هناك خللا ما في السياسة البريطانية وأن الناس بحاجة ماسة إلى تغيير هيكلي كبير".