نائب الرئيس الأميركي: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

وأضاف فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لقد كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا".
