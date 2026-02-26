الخميس 2026-02-26 03:12 ص

نائب الرئيس الأميركي: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
جيه.دي فانس
 
الوكيل الإخباري-   قال نائب الرئيس الأميركي، جيه.دي فانس، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم الخميس.

وأضاف فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لقد كان الرئيس واضحا تماما (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا".

 
 


