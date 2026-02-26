نائب الرئيس الأميركي: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي، جيه.دي فانس، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم الخميس.

