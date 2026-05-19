الثلاثاء 2026-05-19 10:54 م

نائب الرئيس الأميركي: لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن إيران

علما الولايات المتحدة وإيران
الثلاثاء، 19-05-2026 10:11 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في المحادثات بينهما، وإن أيا من الطرفين لا يريد استئناف الحملة العسكرية.

وأضاف فانس للصحفيين خلال إحاطة في البيت الأبيض: "نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. ونعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق".


وقال فانس إنه تحدث للتو مع الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس أنه في حال حدوث ذلك، ستسعى دول الخليج إلى امتلاك سلاحها النووي، ثم ستسعى دول أخرى حول العالم إلى ذلك أيضا.

 
 


