نائب الرئيس الأميركي: لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن إيران

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في المحادثات بينهما، وإن أيا من الطرفين لا يريد استئناف الحملة العسكرية.

وأضاف فانس للصحفيين خلال إحاطة في البيت الأبيض: "نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. ونعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق".