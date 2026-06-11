الخميس 2026-06-11 03:00 ص

نائب الرئيس الأميركي: نتنياهو "أخطأ في بعض الأمور"

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس
 
الخميس، 11-06-2026 02:32 ص
الوكيل الإخباري-   أقر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس بوجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ورد في مقتطفات من مقابلة معه نُشرت الأربعاء، معتبرا أنه "أخطأ في بعض الأمور" في حرب الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وأكد فانس أن إسرائيل شريك وثيق للولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أنه "أحيانا لدينا مصالح متوافقة تماما، وأحيانا أخرى لدينا مصالح متعارضة"، بحسب مقطع فيديو نشرته شبكة "سي بي اس نيوز" على منصة اكس.

وقال فانس في المقابلة التي ستبث كاملة الأحد "ما رأيته في رئيس الوزراء هو أنه يصر بقوة على مصالح بلاده"، مضيفا "أحيانا يعني ذلك أننا نقرأ في نفس الصفحة، وأحيانا أخرى يعني أننا لسنا كذلك".

وشهدت العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو توترا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، حيث وصفه ترامب ب"المجنون" في مكالمة هاتفية أجرياها مؤخرا، بحسب موقع أكسيوس.

وأعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن ضربات انتقامية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، خلافا لرغبة ترامب.

أضاف فانس "كانوا شركاء رائعين في الكثير من النواحي، لكن علينا أيضا التركيز على ما يصب في مصلحة أميركا، وحيثما يختلف ذلك، علينا - وللأسف بالنسبة للإسرائيليين - أن نأخذ جانب الشعب الأميركي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي مسؤول إيراني: لن نخضع للابتزازات الأمريكية تحت التهديد

ف

عربي ودولي مسؤول إيراني: لم نتواصل مع ترامب وسنرد عسكريا على الاعتداءات

رجل يمر أمام العلم الوطني الإيراني

عربي ودولي إيران: مسؤول بمحافظة بوشهر ينفي إصابة موقع عسكري

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس

عربي ودولي نائب الرئيس الأميركي: نتنياهو "أخطأ في بعض الأمور"

قرّرت السعودية السماح باستئناف الصادرات اللبنانية إليها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس). وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطى توجيهات باستئناف الصادرات اللب

عربي ودولي السعودية تسمح باستئناف الصادرات اللبنانية إليها

ل

عربي ودولي ترامب يكشف موعد انتهاء القصف الأمريكي على إيران

ب

عربي ودولي مسؤول أمريكي: استمرار الضربات العسكرية الأمريكية على إيران

https://www.alwakeelnews.com/story/777241

عربي ودولي نيويورك تايمز: تراجع فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بعد مغادرة وفد قطر لطهران



 
 






الأكثر مشاهدة

 