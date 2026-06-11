نائب الرئيس الأميركي: نتنياهو "أخطأ في بعض الأمور"

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الوكيل الإخباري- أقر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس بوجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ورد في مقتطفات من مقابلة معه نُشرت الأربعاء، معتبرا أنه "أخطأ في بعض الأمور" في حرب الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وأكد فانس أن إسرائيل شريك وثيق للولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أنه "أحيانا لدينا مصالح متوافقة تماما، وأحيانا أخرى لدينا مصالح متعارضة"، بحسب مقطع فيديو نشرته شبكة "سي بي اس نيوز" على منصة اكس.



وقال فانس في المقابلة التي ستبث كاملة الأحد "ما رأيته في رئيس الوزراء هو أنه يصر بقوة على مصالح بلاده"، مضيفا "أحيانا يعني ذلك أننا نقرأ في نفس الصفحة، وأحيانا أخرى يعني أننا لسنا كذلك".



وشهدت العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو توترا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، حيث وصفه ترامب ب"المجنون" في مكالمة هاتفية أجرياها مؤخرا، بحسب موقع أكسيوس.



وأعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن ضربات انتقامية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، خلافا لرغبة ترامب.



أضاف فانس "كانوا شركاء رائعين في الكثير من النواحي، لكن علينا أيضا التركيز على ما يصب في مصلحة أميركا، وحيثما يختلف ذلك، علينا - وللأسف بالنسبة للإسرائيليين - أن نأخذ جانب الشعب الأميركي".





