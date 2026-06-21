نائب الرئيس الأميركي: نسعى إلى فتح صفحة جديدة

وأشار إلى أن "هذه بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مَوَاطِن الخلاف لكنها فرصة لأن نجلس سويا لأول مرة في التاريخ".
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