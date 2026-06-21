نائب الرئيس الأميركي: نسعى إلى فتح صفحة جديدة

الوكيل الإخباري- قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، إن "رؤية الرئيس ترامب هي شرق أوسط مختلف تماما بعد 10 سنوات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ذلك".

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