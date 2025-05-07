نائب الرئيس الأميركي يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

وقال خلال لقاء مرتبط بمنتدى ميونيخ للأمن في واشنطن "نعتقد أنه ربما يستحيل علينا التوسط بالكامل من دون بعض المفاوضات المباشرة بينهما على الأقل. ولذا هذا ما نركز عليه".
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