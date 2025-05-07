نائب الرئيس الأميركي يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

07:05 م

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الوكيل الإخباري- دعا نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الأربعاء، إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام مع غزو موسكو لأراضي جارتها اضافة اعلان





وقال خلال لقاء مرتبط بمنتدى ميونيخ للأمن في واشنطن "نعتقد أنه ربما يستحيل علينا التوسط بالكامل من دون بعض المفاوضات المباشرة بينهما على الأقل. ولذا هذا ما نركز عليه".