الجمعة 2025-05-09 02:21 ص
 

نائب الرئيس الأميركي يقول إن الأزمة بين الهند وباكستان ليست من شأننا

نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس
نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس
 
الجمعة، 09-05-2025 01:05 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الخميس أنّ الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان "ليست من شأن الولايات المتّحدة على الإطلاق"، داعيا في الوقت عينه إلى "خفض التصعيد".اضافة اعلان


وقال فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز إنّ "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكنّنا لن نتورّط في حرب ليست من شأننا على الإطلاق".
 
gnews

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