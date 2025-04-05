نائب الرئيس التركي: رسوم ترامب الجمركية مفيدة نسبيا لتركيا

ونقلت قناة "سي إن إن تورك" التلفزيونية عن يلماز قوله: "تم الإعلان عن فرض ضريبة بنسبة 10% على تركيا. وحتى الآن، تصب هذه الضريبة في مصلحتنا. فزيادة الرسوم الجمركية تجبر الدول التي تبيع سلعها للسوق الأمريكية على دخول أسواق أخرى بقوة، وعلينا توخي الحذر".
وتابع يلماز القول: "من ناحية أخرى، انخفضت أسعار السلع الأساسية، وبالتالي يمكننا أن نتحدث عن تأثير إيجابي. علينا أن ننظر إلى الإيجابيات والسلبيات، وعلينا أن نواصل مراقبتها. وتعتبر الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب مفيدة نسبيا لتركيا. ومن الواضح تماما أنه يتم التحرك نحو عالم تسوده الحمائية. نحن نتحرك نحو فترة حيث كل دولة ستدافع عن مصالحها الخاصة".
اليوم السبت ذكرت صحيفة Türkiye، نقلا عن آراء خبراء، أن المنتجين الصينيين قد يعيدون توجيه جزء من إمداداتهم إلى السوق التركية بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية قياسية. وعلى المدى القصير، من المرجح أن يؤدي هذا إلى انخفاض الأسعار في تركيا، لكن المنتجين الأتراك قد يعانون بسبب ذلك.
يوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على عدة دول وكذلك على الاتحاد الأوروبي، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.
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