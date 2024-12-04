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نائب المرشد الأعلى الإيراني خامنئي يصل موسكو

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أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 01:54 م

الوكيل الإخباري- أفادت السفارة الإيرانية في روسيا أن نائب رئيس أركان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية آية الله محسن قمي وصل إلى موسكو.

وجاء في البيان الذي نشر على قناة تلغرام الرسمية للسفارة الإيرانية في موسكو أن" وفدا إيرانيا بقيادة آية الله محسن قمي، وصل إلى موسكو اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر، حيث كان في استقباله سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا كاظم جلالي".

وأشارت البعثة الدبلوماسية الإيرانية إلى أنه خلال زيارة قصيرة لروسيا، يخطط قمي لعقد اجتماعات مع القادة الدينيين الروس والطلاب الإيرانيين المقيمين في روسيا.

وكان السفير الإيراني لدى موسكو قد صرح في النصف الأول من سنة 2024، خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز، أن العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا تتطور بسرعة مشيرا إلى أنها الآن في "المرحلة الذهبية".

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RT

 
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