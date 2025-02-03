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نائب المستشار الألماني: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الأمريكية

نائب المستشار، وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك
نائب المستشار، وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك
الإثنين، 03-02-2025 03:02 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن نائب المستشار، وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن استعداد أوروبا للرد على الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.

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وقال هابيك خلال فعاليات نظمتها صحيفة "كولنر شتادت أنتسايغر"، يوم الأحد: "كأوروبيين نحن مستعدون للرد بالرسوم الجوابية".

 

وتابع: "على الأمريكيين أن يعرفوا أن هذا خيار سيئ جدا"، مشيرا إلى أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، بما في ذلك للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.

وأضاف: "سنجعل الأمريكيين يفهمون أن لديهم ما يخسرونه أيضا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم السبت 1 فبراير مرسوما حول فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين.

 
gnews

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