نائب المستشار الألماني: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الأمريكية

الوكيل الإخباري- أعلن نائب المستشار، وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن استعداد أوروبا للرد على الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.

اضافة اعلان

وقال هابيك خلال فعاليات نظمتها صحيفة "كولنر شتادت أنتسايغر"، يوم الأحد: "كأوروبيين نحن مستعدون للرد بالرسوم الجوابية".