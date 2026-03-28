نائب ترامب: لا نريد البقاء في إيران

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى البقاء في إيران، مؤكدا أن المهمة الحالية تقترب من نهايتها.





وأوضح فانس، في تصريحات مصورة، أن بلاده تعمل حاليا في إيران لضمان استمرار نتائج العملية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن واشنطن حققت أهدافها في طهران.



كما أضاف أن المهمة الأميركية ستنتهي قريبا، لافتا إلى أن أسعار الطاقة مرشحة للعودة إلى طبيعتها فور استكمال هذه العمليات.





