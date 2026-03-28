السبت 2026-03-28 07:38 م

نائب ترامب: لا نريد البقاء في إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
السبت، 28-03-2026 07:07 م
الوكيل الإخباري-   قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى البقاء في إيران، مؤكدا أن المهمة الحالية تقترب من نهايتها.اضافة اعلان


وأوضح فانس، في تصريحات مصورة، أن بلاده تعمل حاليا في إيران لضمان استمرار نتائج العملية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن واشنطن حققت أهدافها في طهران.

كما أضاف أن المهمة الأميركية ستنتهي قريبا، لافتا إلى أن أسعار الطاقة مرشحة للعودة إلى طبيعتها فور استكمال هذه العمليات.
 
 


