نائب ترامب يلتقي الجابر والعتيبة في البيت الأبيض

وناقش دي فانس مع الجابر والعتيبة سبل تعميق التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في دعم الاستثمار في الطاقة ووفرتها والريادة التكنولوجية وإطلاق العنان للنمو الاقتصادي غير المسبوق بين البلدين، وفقا لما نشرته صفحة السفارة الإماراتية في واشنطن على إنستغرام.
وفي وقت سابق، قال الجابر إن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنه حان الوقت لجعل الطاقة "عظيمة مرة أخرى".
سكاي نيوز
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