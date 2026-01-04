الأحد 2026-01-04 06:25 ص

نائب رئيس فنزويلا تطالب بالإفراج عن مادورو وتعلن استنفارا وطنيا شاملا

ديلسي رودريغيز نائب الرئيس الفنزويلي
الوكيل الإخباري-   طالبت ديلسي رودريغيز نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالإفراج فورا عن الرئيس وزوجته سيليا فلوريس، مؤكدة أن مادورو هو "الرئيس الوحيد" للبلاد، وذلك في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي السبت عقب اجتماع للمجلس الدفاعي الوطني.اضافة اعلان


وقالت رودريغيز إن الاجتماع عُقد بحضور وزير الدفاع ورئيس العمليات الاستراتيجية ونائب رئيس أمن المواطن ووزير الخارجية، إلى جانب القيادات العسكرية العليا ومجلس نواب الرئيس، مشددة على أن مؤسسات الدولة كافة السياسية والعسكرية والأمنية في حالة استنفار كامل على امتداد الأراضي الفنزويلية.

وأشارت إلى أن الشعب الفنزويلي لبى نداء التعبئة الذي كان الرئيس مادورو قد أعلنه سابقا، مؤكدة نزول الكوادر الشعبية إلى الشوارع، وانتشار القوات المسلحة الوطنية البوليفارية وأجهزة أمن المواطن، في إطار ما وصفته بالدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية بعد "هجوم وحشي" تعرضت له البلاد فجر اليوم.

وأوضحت نائب الرئيس أن ما جرى يُعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتين الأولى والثانية، معتبرة أن فنزويلا تعرضت لعدوان خارجي أثار صدمة واسعة في المجتمع الدولي.

وأكدت أن دولا عدة -من بينها الصين وروسيا ودول في أميركا اللاتينية والكاريبي وإفريقيا وآسيا- عبّرت عن دعمها لفنزويلا.
 
 


