نائب عن "حزب الله" يحذر من "المشروع الأمريكي- الإسرائيلي في المنطقة"

الوكيل الإخباري- شدد رئيس تكتل نواب "حزب الله" في بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن، أمس الأحد، على "خطورة المشروع الأمريكي- الإسرائيلي في المنطقة".



وخلال كلمة ألقاها باسم "حزب الله" في بلدة شعث، في حفل تأبين لعنصر في "حزب الله" قتل قبل أيام، اعتبر حسين الحاج حسن أن "المشروع الأمريكي- الإسرائيلي يستهدف السيطرة على الجغرافيا والسياسة والثقافة والاقتصاد والأمن في دولها، داعيا إلى "التمسك بخيار المقاومة كسبيل لحماية لبنان وشعوبه" .

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وقال الحاج حسن: "واهم من يظن أن التسليم بالمشروع الأمريكي-الإسرائيلي سيحقق له الأمان"، مضيفا: "المهرولون نحو التطبيع هم مطبّعون أصلا، وما يجري في سوريا، وما يُحضّر للمنطقة رغم اتفاقيات السلام، يكشف جوهر المشروع الصهيوني القائم على الهيمنة".



وأكد النائب عن "حزب الله" أن "العدو الإسرائيلي يطمح إلى إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، وأن التحركات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة تؤكد وجود أطماع في المياه الإقليمية اللبنانية ومواردها من النفط والغاز، فضلا عن التهديد الأمني".



وأشار حسين الحاج حسين إلى أن "ما يحدث في سوريا من محاولات لتفكيك المكونات وإثارة الفتن يصبّ في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة"، محذرا من "ثلاثة أخطار تهدد المنطقة بأكملها: الإرهاب، الهيمنة الأمريكية، ومحاولات إعادة رسم خرائط الدول".



وشدد الحاج حسن على أن "البيئة الحاضنة للمقاومة، رغم التضحيات، واعية ومدركة لحجم التهديدات وتتمسك بخيار المقاومة".



وختم الحاج حسن بالتشديد على "أهمية اتخاذ موقف وطني موحد يعزز قوة لبنان بدل أن يضعفها"، منتقدا "بعض القوى السياسية التي تساهم من خلال تصريحاتها في إضعاف الموقف اللبناني الرسمي والشعبي".