نائب عن حزب الله يقول إن حزبه سيلتزم بوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري-   قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي الخميس، إن حزبه سيلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، شرط أن يكون شاملا، ويتضمن وقف "الأعمال العدائية" الإسرائيلية والاغتيالات ضده.

وقال الموسوي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله: "نحن في حزب الله سنلتزم بطريقة حذرة وشريطة أن يكون وقفا شاملا للأعمال العدائية ضدنا، وألا تستغله إسرائيل لتنفيذ أي اغتيالات، وأن يتضمن تقييدا لحركة الإسرائيلي في المناطق الحدودية، وأن يشمل وقف الاعتداءات هذا كل الحدود الجنوبية".

 
 


