نائب عن حزب الله يقول إن حزبه سيلتزم بوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي الخميس، إن حزبه سيلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، شرط أن يكون شاملا، ويتضمن وقف "الأعمال العدائية" الإسرائيلية والاغتيالات ضده.

