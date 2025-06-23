الإثنين 2025-06-23 10:59 ص
 

نائب وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تخصيب اليورانيوم

اتن
أرشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم.

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وقال نائب وزير الخارجية الإيراني "لا أحد يستطيع أن يملي علينا ما يجب علينا فعله طالما أننا نتصرف في إطار التزاماتنا القانونية."


وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية.

 
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