نائب وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تخصيب اليورانيوم

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني "لا أحد يستطيع أن يملي علينا ما يجب علينا فعله طالما أننا نتصرف في إطار التزاماتنا القانونية."
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية.
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